Экономика

12:08 20.07.2020

От сегодняшнего решения апелляционной палаты ВАКС зависит дело VAB Банка – НАБУ

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От сегодняшнего решения апелляционной палаты ВАКС зависит дело VAB Банка – НАБУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) начала в понедельник, 20 июля, рассматривать жалобы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на постановление следственного судьи Печерского районного судьи города Киева, руководствуясь которым Офис генерального прокурора принял решение, которое может привести к закрытию дела по факту завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком VAB Банку (ВиЭйБи Банка, Киев).

"От сегодняшнего решения суда апелляционной инстанции зависит, смогут ли детективы НАБУ довести до логического завершения расследования особо тяжкого коррупционного преступления", - сообщается на странице НАБУ в Facebook в понедельник.

Как сообщалось, детективы НАБУ 11-12 ноября 2019 года сообщили о подозрении экс-первому замглавы Нацбанка Украины (НБУ) Александру Писаруку, который на тот момент и до настоящего времени возглавлял правление Райффайзен Банка Аваль, члену совета НБУ Николаю Каленскому и экс-главе банковского надзора НБУ Алле Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банка на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года. Помимо них о подозрении было сообщено еще пятерым лицам: главе набсовета и замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка.

С 13 по 15 ноября (ВАКС вынес решения о домашнем аресте Каленского и взятии под стражу пяти других подозреваемых на 60 дней с альтернативой залога. Крупнейшая сумма залога была определена Шульге – 15,368 млн грн, для директора Станиславской торговой компании – 1,92 млн грн, экс-зампреда правления VAB Банка – 1,15 млн грн, директора ООО "Бизнес-центр "Экспертиза" – 0,38 млн грн и основателю одного из обществ – 0,58 млн грн. Писаруку ВАКС избрал меру пресечения в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.

В конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск по этому делу экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB Банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

Теги: #vab #набу #вакс
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