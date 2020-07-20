"Укрлендфарминг" заявляет о политическом давлении НАБУ на антикоррупционный суд по делу VAB Банка

Агрохолдинг "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка заявляет о прямом политическом давлении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на судей апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по делу VAB банка.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины у себя на странице в Фейсбук разместило заявление, которое является прямым политическим давлением на судей ВАКС, которые сегодня должны рассмотреть апелляцию на окончательное решение Печерского суда Киева о незаконности открытии производства по делу VAB банка", - указано в заявлении на сайте "Укрлендфарминг".

В сообщении, в частности, говорится, что с сегодняшнего решения зависит, смогут представители НАБУ "довести до логического завершения расследования особо тяжкого уголовного преступления".

"Таким образом, НАБУ не только обвиняет оппонентов еще до решения суда, но и давит на судей ВАКС, что является грубым уголовным преступлением. Мы считаем, что такое заявление является прямым давлением на суд", - указали в компании.

Как сообщалось, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) начала 20 июля, рассматривать жалобы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на постановление следственного судьи Печерского районного судьи города Киева, руководствуясь которым Офис генерального прокурора принял решение, которое может привести к закрытию дела по факту завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком VAB Банку (ВиЭйБи Банка, Киев).