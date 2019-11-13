НАБУ заочно сообщило о подозрении по делу VAB Банка его экс-владельцу Бахматюку и экс-главе правления Мальцеву

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заочно сообщило о подозрении по делу VAB Банка (Киев) его экс-владельцу Олегу Бахматюку и экс-главе правления Денису Мальцеву.

"13 ноября 2019 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили фактическому владельцу и экс-председателю правления ПАО "ВиЭйБи Банк" о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины финучреждению. Поскольку местонахождение этих лиц пока не установлено, вручение письменных сообщений о подозрении осуществляется в порядке, определенном ст.135, 278 УПК Украины (отправлено по почте и вручено жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых)", - говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Таким образом, круг подозреваемых в завладении стабилизационным кредитом, предоставленным НБУ этому банку, возросло до десяти человек, восемь из которых уведомили о подозрении 11- 12 ноября.

Как говорится в сообщении, следствие установило, что в октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя VAB Банк не подал все необходимые для этого документы, в частности, программу финансового оздоровления, правление НБУ, вопреки требованиям законодательства, согласилось предоставить стабилизационный кредит. При этом стоимость недвижимости, которая была передана в залог Нацбанку по стабкредиту, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн при 1,8 млрд грн, заявленных VAB Банком. Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили VAB Банку стабилизационный кредит. При этом ранее банк получил от НБУ и не вернул 3 млрд грн кредитов. 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным. Стабилизационный кредит, предоставленный на два года, VAB Банк не вернул.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить Высший антикоррупционный суд о содержании под стражей экс-первого заместителя главы НБУ Александра Писарука по делу о стабилизационном кредите VAB Банку на 1,2 млрд грн в 2014 году.

"Писаруку вручено подозрение и ходатайство о содержание под стражей, оно будет рассмотрено", – сказал прокурор САП Сергей Подгорець.

Суд может рассмотреть ходатайство САП о мере пресечения Писаруку утром 14 ноября.

Ранее в среду Высший антикоррупционный суд взял под домашний арест на два месяца другого подозреваемого по этому делу – члена совета НБУ Николая Каленского, который в 2014 году возглавлял главное управление НБУ по Киеву и области.

А в ночь на среду суд также арестовал по этому делу на 2 месяца экс-директора генерального департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу с альтернативой залога 15 млн грн.

Как сообщалось, детективы НАБУ 11-12 ноября уведомили о подозрении Писарука, Каленского, Шульгу, главу набсовета и замглаву правления VAB Банка, а также трех должностных лиц частных компаний, связанных с владельцами банка, в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал VAB Банк неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.