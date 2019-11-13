Суд взял под стражу экс-главу банковского надзора НБУ по делу VAB Банка и определил залог 15 млн грн

Высший антикоррупционный суд поздно вечером во вторник избрал меру пресечения экс-директору гендепартамента банковского надзора Алле Шульге по делу о стабкредите VAB Банку в виде содержания под стражей на срок 60 дней.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", суд также определил в качестве альтернативы внесение залога в размере 15 млн грн.

Детективы НАБУ 11-12 ноября сообщили о подозрении экс-первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

Помимо них о подозрении было сообщено еще пятерым: главе набсовета и замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.