"Укрзализныця" 700 млн грн от повышения тарифов на пассперевозки в 2020 г. направит на модернизацию и покупку вагонов

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) в 2020 году на средства от повышения тарифов на пассажирские перевозки - на 2% ежемесячно с 1 марта 2020 года – планирует модернизировать и приобретать вагоны.

Как сообщила пресс-служба УЗ, в частности, планируется купить 26 вагонов на сумму 600 млн грн, а также провести модернизацию 40 вагонов на сумму 500 млн грн. Часть средств на финансирование этой инвестиционной программы - около 700 млн грн - компания рассчитывает получить от индексации тарифов на перевозку пассажиров.

В "Укрзализныце" отметили: повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов "Интерсити+".

"Последний раз пассажирские тарифы пересматривались осенью 2018 года. С тех пор значительно подорожали цельнокатаные колеса для пассажирских вагонов (+64%), запасные части к вагонам (+35%) и другая промышленная продукция, необходимая для обеспечения пассажирских перевозок. Пассажирские перевозки из года в год являются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования с доходов от грузовых перевозок", - указано в сообщении.

УЗ прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достичь 14,3 млрд грн.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" в 2020 году планирует выйти на показатель чистой прибыли в 1,3 млрд грн, что на 71,1% меньше плана на 2019 год или на 62% меньше ожидаемого показателя по итогам текущего года.