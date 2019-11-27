ЕБА обеспокоена последними событиями вокруг НБУ и призывает власть отреагировать надлежащим образом

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обеспокоена последними событиями вокруг Наицонального банка Украины (НБУ) и призывает власть отреагировать на них надлежащим образом, указала ассоциация в пресс-релизе в среду.

"ЕБА обеспокоена событиями, которые разворачиваются вокруг НБУ в последние несколько недель. Подобные ситуации однозначно дают как бизнесу, так и инвесторам тревожный сигнал. Помимо того, ставят под вопрос принципы объективности и беспристрастности, которые должны быть в цивилизованной европейской стране", – сообщила ассоциация в релизе.

ЕБА подчеркнула необходимость обезопасить страну от новых негативных факторов, дестабилизирующих экономику, замедляющих инвестиционную активность и экономический рост.

"Поэтому бизнес призывает ответственные органы государственной власти надлежащим образом реагировать на ситуации, подобные к той, которая сейчас происходит вокруг НБУ, руководясь принципами справедливости", – подчеркнула ЕБА.