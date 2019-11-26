Экономика

17:44 26.11.2019

Гривня продолжит укрепляться в ближайшие дни

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Гривня продолжит укрепляться в ближайшие дни

Курс гривни, который во вторник на межбанковском валютном рынке преодолел психологическую отметку в 24 грн/$1, в ближайшие несколько дней продолжит укрепляться, полагает начальник управления дилинговых операций Райффайзен Банка Аваль (Киев) Юрий Гриненко.

"Во вторник гривня пробила отметку в 24 грн/$1 и в ближайшие несколько дней продолжит укрепляться. Это обусловлено увеличением притока средств нерезидентов в ОВГЗ, а также большим предложением валюты со стороны экспортеров", - сказал он.

По словам Гриненко, ближе к концу месяца укрепление курса гривни может приостановиться – на нацвалюту окажут давление выплаты НДС.

Начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрей Приходько полагает, в краткосрочном периоде курс гривни будет находиться в пределах 23,9-24,2 грн/$1.

"Главным фактором нетипичной сезонной курсовой стабильности остается высокий интерес к украинским госбумагам и приток валюты от инвестиций в них: объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов в ноябре преодолел знаковый рекорд в 100 млрд грн. Так как ликвидность валютного рынка достаточно узкая, приток денег от нерезидентов на рынок ОВГЗ оказывает на него существенное влияние", - прокомментировал эксперт факторы ревальвации.

Приходько полагает, что на баланс валютного предложения и спроса в декабре могут повлиять навес гривневой ликвидности, увеличивающийся в конце года в результате закрытия государством накопившихся задолженностей, а также дальнейшая политика Минфина по размещению ценных бумаг. "В случае дальнейшего снижения доходности интерес нерезидентов может начать падать, так как снижение ставок не компенсируется одновременным снижением рисков от инвестиций в Украину. Существенным риском для зарубежных инвесторов является тот факт, что вторичный рынок ОВГЗ в Украине не ликвиден, и инвесторы не смогут быстро продать свои портфели в случае, если ситуация на рынке ухудшится. В то же время даже ставки в 13-13,5% являются все еще очень высокими для международных инвесторов, а текущая конъюнктура на международных рынках является благоприятной, поэтому мы не ожидаем, что поток инвестиций в ОВГЗ от нерезидентов полностью прекратится", - добавил эксперт.

По оценке Приходько, сильная гривня уже начинает негативно влиять на реальный сектор, снижая конкурентоспособность украинских экспортеров - они не могут сократить гривневые издержки, в частности зарплату, аренду, коммунальные расходы, а гривневый доход существенно просел из-за ревальвации. Так, в октябре промышленное производство сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем производства в экспортоориентированной металлургии сократился почти на 12% за тот же период. Сильная гривня негативно влияет и на отрасли, ориентированные на внутренний рынок, так как им труднее становится конкурировать с подешевевшим импортом. Так, объем производства в легкой промышленности в октябре 2019 года сократился более чем на 9% по сравнению с октябрем прошлого года, отметил эксперт.

Теги: #курс #гривня
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