Кабмин готовит 10 концессионных объектов – премьер

Кабинет министров готовит 10 объектов для передачи в концессию, а также намерен презентовать инвесторам в начале декабря в Лондоне первый список предприятий приватизации в рамках road show, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы серьезно настроены на государственно-частное партнерство. Два пилотных проекта – морские порты "Ольвия" и "Херсон" уже на прозрачных конкурсах. Сейчас готовим еще 10 государственных активов на концессию", – написал Гончарук в соцсети Facebook в пятницу.

Подготовку новых концессионных объектов и приватизационного списка премьер анонсировал в ходе дискуссии на первом Инвестиционном саммите Европейского банка реконструкции и развития для стран-членов Восточного партнерства.