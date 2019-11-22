Экономика

16:32 22.11.2019

Кабмин готовит 10 концессионных объектов – премьер

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Кабмин готовит 10 концессионных объектов – премьер

 Кабинет министров готовит 10 объектов для передачи в концессию, а также намерен презентовать инвесторам в начале декабря в Лондоне первый список предприятий приватизации в рамках road show, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы серьезно настроены на государственно-частное партнерство. Два пилотных проекта – морские порты "Ольвия" и "Херсон" уже на прозрачных конкурсах. Сейчас готовим еще 10 государственных активов на концессию", – написал Гончарук в соцсети Facebook в пятницу.

Подготовку новых концессионных объектов и приватизационного списка премьер анонсировал в ходе дискуссии на первом Инвестиционном саммите Европейского банка реконструкции и развития для стран-членов Восточного партнерства.

Теги: #концессия #гончарук #кабмин
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