Минцифры начало сотрудничать с компанией Visa

Министерство цифровой трансформации Украины объявило о старте сотрудничества с международной платежной системой Visa.

Как сообщается на странице Минцифры в Facebook, Visa, в частности, примет участие в разработке информационно-образовательных материалов по цифровой грамотности.

С помощью Visa министерство также планирует внедрить современные технологии для приема платежей (QR коды и технологию Tap to Phone, что превращает обычный смартфон на мобильный POS-терминал).

Кроме того, Visa и Минцифры намерены совместно работать над технологическими решениями для оплаты услуг через мобильное приложение и портал "Дія".

"Общение человека с государством должно быть максимально удобным, быстрым и незаметным. Таким принципом мы руководствуемся, создавая мобильное приложение и портал "Дія". Для нас важно предоставить гражданам возможность получать онлайн не только услуги, но и денежную помощь от государства", – цитирует пресс-служба ведомства вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

В сообщении уточняется, что Минцифры также планирует предоставить украинцам возможность через личный кабинет на "Дії" осуществлять различные платежи, в том числе коммунальные, сборы, штрафы. По словам министра, первый совместный проект с Visa заработает уже в ближайшие недели - речь идет о внедрении возможности для водителей оплачивать штрафы через мобильное приложение "Дія".