Переговоры с МВФ близки к договоренности, но о результатах говорить рано

Переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) близки к договоренности, идет рабочий процесс, однако пока рано говорить о результатах, сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы достаточно близко подошли к достижению договоренности с коллегами на рабочем уровне", - сказал премьер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, однако отказался от каких-либо уточнений.

По его словам, достижение договоренностей с Фондом за несколько месяцев - это беспрецедентный срок, в нормальном режиме переговоры могут длиться полгода-год.

"Миссия МВФ в Киеве. Мы работаем в рабочем режиме", - добавил он, отметив, что прогресс за два месяца в переговорах ощутим.