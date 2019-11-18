Стародубцев прогнозирует начало работы Инфосистемы управления человеческими ресурсами в центральных органах в 2020 году

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Александр Стародубцев прогнозирует, что Информационная система управления человеческими ресурсами (HRMIS) должна заработать в министерствах и центральных органах государственной власти в 2020 году, а далее распространится на региональные структуры.

"До конца года система будет пилотироваться в НАГС, Минфине и Минцифре. В следующем году – во всех министерствах и центральных органах власти. Но я реально хочу больше. То есть, у НАДС в регионах есть подразделения, где есть подготовленные люди, которые занимались контролем и разъяснениями, но поскольку контроль мы "прибили" как функцию, то я хочу, чтобы эти люди перепрофилировались и вводили HRMIS в регионах. У нас на сегодня 5,5 тыс. юридических лиц органов власти, где должна появиться эта система", - сообщил Стародубцев в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава Нацагенства госслужбы отметил, что тестирование системы завершено, на данный момент проходит обучение, и в ближайшее время она будет введена в исследовательскую эксплуатацию.

"Сейчас работники НАГС играют с искаженными данными в тестовом режиме, заводят личные карточки, штатные расписания. Когда начнется исследовательский этап, они уже должны будут полностью перевести свой кадровый документооборот в HRMIS", -добавил Стародубцев.

Отвечая на вопрос, будут ли уже в 2021 году все чиновники внесены в систему, глава НАГС ответил, что будет над этим работать.

В то же время он подчеркнул, что на первом этапе будет не весь функционал, а только то, что касается структуры госслужбы и документооборота. KPI и функционал учета обучения госслужащих появится во втором этапе.

"Эти вещи будут только на второй фазе, которая должна начаться в следующем году. Однако это параллельные процессы. Мы будем вводить базовый функционал дальше в регионы, а в центральные органы вводить релизы, которые уже предусматривают более широкий функционал", - констатировал Стародубцев.

Полный текст интервью со Стародубцевым будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".