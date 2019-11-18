Экономика

10:40 18.11.2019

Цены на нефть стабильны около максимумов за 8 недель, Brent на уровне $63,3 за баррель

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Цены на нефть стабильны около максимумов за 8 недель, Brent на уровне $63,3 за баррель

Цены на нефть стабильны в понедельник, держатся у максимумов за восемь недель, благодаря позитивным новостям о ходе торговых переговоров США и Китая.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 составляет $63,3 за баррель, что соответствует уровню закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов увеличилась на $1,02 (1,64%), до $63,3 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,02 (0,03%) - до $57,74 за баррель, что является максимумом с 23 сентября. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,95 (1,67%), до $57,72 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,8%.

Минторг КНР сообщил о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучиным.

В сообщении Минторга отмечается, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

"Очевидно, что вопрос спроса на нефть является ключевым, и в данный момент все сводится к последствиям торгового спора для глобального экономического роста", - отмечает старший аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group в Сиднее Дэниэл Хайнс.

"Торговое соглашение США и Китая, которое будет предусматривать отказ от введения новых пошлин, будет расцениваться нефтяным рынком, как позитивный фактор", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок на прошлой неделе снизилось четвертую неделю подряд - на 10 единиц, до 674 установок.

Теги: #цены #нефть
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