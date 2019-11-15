Экономика

11:04 15.11.2019

Кабмин намерен сменить руководство "Укрзализныци" из-за коррупции на предприятии – Гончарук

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Кабмин намерен сменить руководство "Укрзализныци" из-за коррупции на предприятии – Гончарук

 Кабинет министров Украины намерен сменить руководство АО "Укрзализныця" (Киев) из-за коррупции на предприятии, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Коррупция в "Укрзализныци", к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая: крадут почти на всем, и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, поскольку продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно", - сказал Гончарук в эфире телеканала "1+1" в пятницу утром.

Премьер подчеркнул, что компания является очень неэффективной и убыточной.

"Почти каждый день горят локомотивы, в ручном управлении вагоны, отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили", - отметил он.

Кроме того, отметил премьер, уже в пятницу правительство назначит руководителя "Укравтодора".

Теги: #укрзализныця #кадры #гончарук #кабмин
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