Экономика

13:25 11.11.2019

Доллар дешевеет к иене на опасениях по поводу торговой сделки США и Китая

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Доллар торгуется без существенных изменений в паре с евро и дешевеет по отношению к японской иене в ходе азиатских торгов в понедельник на ослаблении оптимизма относительно торговых переговоров США и Китая.

Евро утром торгуется на уровне $1,1026 по сравнению с $1,1019 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской находится в районе 120,23 иены против 120,37 иены. Курс доллара составляет 109,05 иены против 109,25 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,03%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,06%.

Трейдеры внимательно следят за новостями, касающимися торгового соглашения Вашингтона и Пекина.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не будет полностью отменять пошлины на китайскую продукцию. "Китайцы хотят отмены пошлин. Но я ни на что не согласился. Китай хочет получить отмену хоть какой-то части. Они знают, что я не отменю пошлины полностью", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в город Атланта.

По его словам, китайская сторона хочет торгового соглашения намного больше, чем США.

Заявления американского президента ослабили оптимизм в отношении торговой сделки двух стран, связанный с сигналами о значительном прогрессе в переговорах.

В минувший четверг сообщалось, что официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

Представитель американского Минторга сообщил агентству Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР.

Факт серьезного прогресса в переговорах подтвердил и экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. "Если первый этап соглашения будет подписан, он будет включать в себя соглашения и уступки по пошлинам", - сказал Кадлоу.

Однако советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что пока между Вашингтоном и Пекином не было достигнуто какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле.

Британский фунт стерлингов растет к доллару и евро, торгуясь около $1,2796 против $1,2775 в предыдущий рабочий день и 1,1607 евро против 1,1595 евро.

На прошлой неделе состоялось заседание Банка Англии, по итогам которого регулятор сохранил неизменной базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых, как и ожидалось. Британский ЦБ также опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором понизил прогнозы темпов роста ВВП Великобритании на 2020 и 2021 гг. соответственно до 1,2% с 1,3% и 1,8% с 2,3%.

Теги: #курс #котировки
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