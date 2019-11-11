Зеленский: иностранцы получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие народ на всеукраинском референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.

"Иностранцы и компании, в которых среди основателей есть иностранцы, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе (об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения – ИФ)", - сказал он в видеообращении, опубликованном в понедельник на официальных страницах президента в социальных сетях.

Зеленский отметил, что в ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который "четко установит виды и механизмы референдума, и наконец-то даст украинцам право решать судьбу того или иного очень важного дня них вопроса".