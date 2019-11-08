Инициированное странами Персидского залива расследование по импорту стали может стать точкой невозврата в мировой торговой политике – "Интерпайп"

Инициирование Секретариатом стран Персидского залива в конце октября 2019 года расследование в отношении импорта всех видов стали может привести к введению защитных пошлин по примеру США и стать точкой невозврата в мировой торговой политике, полагает директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов.

"Это может стать "точкой невозврата" в мировой торговой политике, ведь Ближний Восток всегда был и позиционировал себя открытым регионом с рыночной экономикой без искусственных препятствий для мировых производителей", - сказал он, выступая на секции "Торговые войны и их влияние на мировую экономику" Киевского международного экономического форума в пятницу.

При этом Морозов отметил, что торговые войны велись давно, однако президент США Дональд Трамп усилил ограничения на глобальном уровне, в частности, введя в марте 2018 25%-ную пошлину на импорт всех видов стальной продукции. В настоящее время протекционистские меры США распространяются на все страны, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи. При этом Бразилия, Аргентина и Южная Корея импортируют продукцию согласно введенной взамен пошлины квоте.

Морозов уточнил, что на украинскую трубную продукцию в США действует 25%-ная пошлина плюс антидемпинговая пошлина в размере 7,47%, применение которой было возобновлено в июле 2019 года. В итоге трубная продукция из Украины облагается пошлиной почти 33%, что является препятствием для поставок на рынок США, особенно в последнее время, когда цены на американском рынке снизились.

"Сейчас цены на американском рынке пошли вниз и 25%, которые мы платим с любой своей продукции, являются практически заградительными. Это сильно влияет на реализацию продукции. И в последнее время мы снизили продажи в США - какие-то продажи остались, но объемы упали. И нам сложнее конкурировать с другими, особенно с местными производителями, у которых есть запас в 25% - это такая подушка, которая позволяет им давать более приемлемые предложения", - пояснил топ-менеджер агентству "Интерфакс-Украина".

Морозов добавил, что "Интерпайп" на американском рынке ставит задачу добиться снятия или замены 25%-ной пошлины по примеру Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. "Нужно заменить эту 25%-ную пошлину на какой-то другой механизм, например, на самоограничение поставок, на квоту. И тогда это откроет нам рынок", - сказал он.

В качестве позитивного примера Морозов привел ситуацию с приостановкой пошлины на железнодорожные колеса в Таможенном союзе ЕАЭС. Так, с апреля 2019 года там действовала пошлина в размере 34,22% на импорт железнодорожных колес, введение которой спровоцировало дефицит данной продукции на рынке, из-за чего BELAZ и Казахские железные дороги инициировали пересмотр существующих защитных мер. Пошлина была приостановлена, что позволило "Интерпайпу" подписать долгосрочные контракты с беларусскими и казахскими компаниями. В настоящее время проводится расследование, по результатам которого будет приниматься дальнейшая судьба данной пошлины.

"Сейчас идут процедурные вопросы – заполнение опросников, собирают какие-то данные. Дальше будет верификация, а потом уже будет вынесено решение. Полагаю, нужно ожидать решения не ранее мая 2020 года. Но важно, что два партнера – Беларусь и Казахстан - подписали с нами долгосрочные договора, в которых показали всем, что они против ограничений на поставки колесной продукции из Украины на территорию Таможенного союза. Мы со своей стороны все контрактные обязательства выполняем", - подчеркнул директор.