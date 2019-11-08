Крупные банки должны более тщательно работать над созданием запаса прочности на случай жесткого кризиса – НБУ

Банковский сектор Украины достаточно устойчив в существующих макроэкономических условиях, однако некоторые крупные банки должны усилить устойчивость на случай жесткого кризиса.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), об этом свидетельствуют результаты ежегодной оценки устойчивости банков, которую проводил центробанк с мая 2019 года. В рамках оценки устойчивости все банки проходили оценку качества активов, а 29 дополнительно проходили стресс-тестирование. По итогам оценки устойчивости НБУ определил для ряда банков потребность в капитале. Она возникает, если рассчитанное значение норматива достаточности капитала банка на этапе оценки качества активов или на этапе стресс-тестирования по базовому и неблагоприятному сценариям окажется ниже установленных регулятором минимальных требований. Горизонт стресс-теста - три года.

"Оценка качества активов, проведенная независимыми аудиторами, подтвердила, что в целом банки правильно отражают кредитный риск по активам. Осуществленные аудиторами корректировки размера кредитного риска и капитала почти для всех банков были минимальными и обуславливались преимущественно техническими ошибками в информационных системах банков", - говорится в сообщении.

Согласно ему, для одного банка была установлена потребность в капитале по результатам оценки качества активов, однако этот банк ее уже устранил к настоящему времени. В то же время среди учреждений, проходивших стресс-тестирование, для ряда банков выявлена потребность в капитале. Так, по базовому макроэкономическому сценарию для 11 банков возникает потребность в дополнительном капитале на сумму 35,2 млрд грн. По неблагоприятному макроэкономическому сценарию этим же учреждениям, а также еще семи банкам понадобится уже 73,8 млрд грн. "Это в значительной степени обусловлено амортизацией залога, то есть постепенным исключением залогов по неработающим кредитам из оценки кредитного риска", - поясняет регулятор.

Согласно сообщению, для обеспечения устойчивости в условиях гипотетического кризиса для таких учреждений действует требование по соблюдению выше минимальных уровней достаточности капитала. Банки, капитал которых по результатам стресс-тестирования опускался ниже установленного минимального уровня, для повышения собственной устойчивости должны будут соблюдать определенные НБУ требования по достаточности капитала или принять меры для снижения профиля рисков, то есть провести реструктуризацию. Эти меры могут включать улучшение качества кредитного портфеля, оптимизацию структуры активов и пассивов, корректировки бизнес-модели. В случае реализации таких мероприятий требования могут быть смягчены или отменены. Срок выполнения требований - до конца сентября 2020 года.

Как отмечает НБУ, оценка устойчивости выявила, что не все банки, которые активно занимаются потребительским кредитованием, имеют консервативные подходы к определению кредитного риска. Они существенно недооценивают возможное ухудшение качества кредитного портфеля в случае реализации неблагоприятного макроэкономического сценария.

Центробанк сообщает, что будет продолжать ежегодную оценку качества активов и стресс-тестирование. Макросценарии для стресс-тестирования будут меняться таким образом, чтобы выявить уязвимые точки банковского сектора и отдельных банков.

В то же время банки, которые по результатам стресс-тестирования этого и предыдущих лет не нуждались в дополнительном капитале, в 2020 году не будут проходить стресс-тестирование, а будут проходить только оценку качества активов.

Подробная информация о результатах прохождения оценки устойчивости в разрезе банков будет обнародована на сайте НБУ в конце декабря 2019 года.

Оценка устойчивости проводится НБУ с 2018 года и состоит из оценки качества активов и стресс-тестирования. Оценку качества активов проходили все банки, кроме "Расчетного центра", который проводит исключительно расчетные операции. Этот этап проводится с привлечением независимого аудитора. Стресс-тестирование проходили 29 банков, на которые совокупно приходится 93% активов банковской системы по состоянию на начало этого года. По результатам оценки устойчивости для банков определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3). Необходимый уровень нормативов достаточности капитала будет рассчитан таким образом, чтобы обеспечить выполнение банками минимальных требований Н2 и Н3 по базовому сценарию (10% и 7% соответственно) и сниженные требования по указанным нормативам по неблагоприятному сценарию (5% и 3,5% соответственно) на всем прогнозном горизонте продолжительностью три года (до 2021 года включительно).