Польша оштрафовала французскую Engie за отказ сотрудничать в расследовании дела "Северного потока 2"

Польский антимонопольный регулятор UOKIK оштрафовал французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении "Северного потока 2" за отсутствие сотрудничества с ним, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на презентацию к пресс-конференции регулятора.

UOKIK пока не сообщил размер штрафа для Engie, а также о возможных санкциях для других партнеров по проекту.

Анонсированная пресс-конференция UOKIK о крупном штрафе в рамках расследования дела "Северного потока 2" назначена на 12:00 кв.