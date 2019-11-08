Экономика

12:04 08.11.2019

Польша оштрафовала французскую Engie за отказ сотрудничать в расследовании дела "Северного потока 2"

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Польша оштрафовала французскую Engie за отказ сотрудничать в расследовании дела "Северного потока 2"

 Польский антимонопольный регулятор UOKIK оштрафовал французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении "Северного потока 2" за отсутствие сотрудничества с ним, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на презентацию к пресс-конференции регулятора.

UOKIK пока не сообщил размер штрафа для Engie, а также о возможных санкциях для других партнеров по проекту.

Анонсированная пресс-конференция UOKIK о крупном штрафе в рамках расследования дела "Северного потока 2" назначена на 12:00 кв.

Теги: #польша #штраф #engie_energy
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