Экономика

14:58 05.11.2019

Roshen намерен ежегодно открывать десяток магазинов

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Roshen намерен ежегодно открывать десяток магазинов

Кондитерская корпорация Roshen планирует ежегодно открывать по магазину фирменной розницы в городах присутствия.

"Каждый год мы в каждом городе будем добавлять минимум по одному магазину. Это направление окупаемо. Мы расширяемся во всех городах, в этом году зашли в Запорожье", - сообщил президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский журналистам в Киеве во вторник.

Он уточнил, что сейчас фирменная розница корпорации насчитывает 69 магазинов и присутствует в 10 городах, в частности во Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Виннице, Киеве, Ирпене, Борисполе, Броварах.

Кроме того, президент корпорации заметил, что в настоящее время Roshen подыскивает менеджера, который мог бы заняться развитием сети кофеен.

"В Киеве высокая конкуренция с точки зрения кафе. Мы сейчас в поиске человека, который этим займется. У нас есть магазины, и мы хотели бы таким образом поднять общую выручку с точки", - сказал Москалевский, добавив, что пока не знает, получит ли развитие проект кофеен.

Президент Roshen указал, что 30-40% от прибыли направляется на инвестиции в производство, еще 10% - на социальные проекты.

"Бориспольская фабрика наращивает мощности. Там сейчас работает три линии, четвертая в монтаже. Наша цель - полностью загрузить предприятие. Мы ожидаем, что фабрика будет выпускать 6-7 тыс. тонн бисквитных изделий в месяц, сейчас она приближается к 1 тыс. тонн", - сказал президент корпорации.

По его словам, Roshen также рассматривает возможность покупки земли с открытием этого рынка. Кроме того, корпорация открыта к приобретению новых активов как в Украине, так и за рубежом - в случае "хорошего предложения". В то же время Москалевский указал, что "в Украине сложилась ситуация, когда проще построить свой завод, чем его купить".

Сейчас Roshen увеличивает экспорт и наращивает присутствие на рынках восточно-европейских стран. "В Болгарии, Румынии, Венгрии, Польше мы потихоньку растем", - заметил он.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.

Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает около 70 магазинов разных регионах страны. Первый открылся в 2009 году в Киеве.

Теги: #roshen #планы
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