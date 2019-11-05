Экономика

13:10 05.11.2019

Гончарук опроверг информацию о якобы замораживании подготовки новой программы Украины с МВФ

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Гончарук опроверг информацию о якобы замораживании подготовки новой программы Украины с МВФ

Премьер-министр Алексей Гончарук опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что подготовка новой программы Украины с Международным валютным фондом (МВФ) якобы заморожена.

"Слухи о том, что программа заморожена, МВФ отказался – это просто манипуляции, которым не стоит верить. Переговоры и работа продолжаются. Мы ежедневно на телефоне с нашими коллегами (из МВФ - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции в связи с представлением подготовленного правительством ко второму чтению проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" во вторник в Киеве.

Министр финансов Оксан Маркарова, в свою очередь, сообщила, что процесс переговоров с МВФ двигается быстро и конструктивно.

"Я не впервые веду переговоры с нашими партнерами из Международного валютного фонда. Наш процесс, могу еще раз подтвердить: двигается очень конструктивно, быстрее, например, чем это было в прошлом году, быстрее, чем это было три года назад, когда мы обсуждали программу", - сказала она.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой 3-летней программы расширенного финансирования на $5-6 млрд. В сентябре Киев посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию.

Как сообщил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен (Poul Thomsen), миссия МВФ вскоре вновь прибудет в Украину для обсуждения новой программы расширенного финансирования EFF.

Теги: #гончарук #мвф
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