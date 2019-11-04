Экономика

20:27 04.11.2019

Выплата помощи при рождении детей сохранится в прежнем виде и не будет зависеть от размера доходов, заявляет министр соцполитики

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Выплата помощи при рождении детей сохранится в прежнем виде и не будет зависеть от размера доходов, заявляет министр соцполитики

Выплаты при рождении ребенка для семей со среднемесячным доходом на человека выше 6 тыс грн отменена не будет, как это планировалось ранее, сообщила министра социальной политики Украины Юлия Соколовская.

На своей странице в соцсети Facebook в понедельник она написала, что такое решение было принято по результатам консультаций с органами власти и представителями общественности ввиду реакции общественности на положения законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", которым Минсоцполитики планировало отвязать более 150 соцвыплат от прожиточного минимума.

"Одним из предложений было введение адресной программы при рождении, которая выплачивается только тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от размера выплат (фактически это около 6 тыс. грн - поскольку помощь при рождении ребенка составляет около 41 тыс. грн). Соответствующее предложение было внесено в связи с тем, что сейчас помощь при рождении ребенка выдается всем независимо от размера доходов семьи. Идея была в том, чтобы немного изменить подход и помогать только тем, кто реально нуждается", - написала министр.

"Впрочем, после консультаций с органами власти и обсуждения с общественностью, принято решение о сохранении нынешнего механизма оказания помощи при рождении детей", - подчеркнула Соколовская, поблагодарив общественность "за качественную обратную связь".

Как сообщалось, детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в понедельник высказал обеспокоенность новым законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", отметив, что в случае его одобрения Украина потеряет свою единственную универсальную программу предоставления социальной помощи детям, и сотни тысяч семей могут остаться без необходимой социальной поддержки.

"ЮНИСЕФ поддерживает прогрессивность и универсальность социальной защиты, в то же время мы хотели бы обратить внимание парламента и правительства на то, что любые изменения в вопросе помощи при рождении ребенка должны базироваться на результатах исследований и внедряться в поддержку конкретных целей социальной политики", - говорится в сообщении фонда.

В то же время, в бюджетных выводах народных депутатов к госбюджету на 2020 год (проект постановления №2000-П, поддержанный 31 октября) предлагается повысить помощь при рождении ребенка до 100 тыс. грн на первого, 200 тыс. грн – на второго, по 400 тыс. грн - на третьего и каждого последующего ребенка (25% суммы составляет одноразовая выплата и на протяжении 36 месяцев - остаток равными частями).

Теги: #дети #выплаты #законопроект #минсоцполитики
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