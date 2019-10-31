Экономика

15:49 31.10.2019

Отопительный сезон в Днепре под угрозой срыва – Нафтогаз

2 мин читать
Отопительный сезон в Днепре под угрозой срыва – Нафтогаз

НАК "Нафтогаз Украины" предупреждает жителей г.Днепр, Пятихатки, пгт Софиевка, с.Лиховка и с.Саксагань в Днепропетровской области о возможном срыве начала отопительного сезона из-за бездействия местной власти.

Как сообщает пресс-служба компании, предприятия, поставляющие в населенные пункты тепло, обратились к "Нафтогазу" для заключения договоров поставки природного газа. Но они используют котельные, которые ранее эксплуатировались другими субъектами хозяйственной деятельности, которые накопили значительные долги перед "Нафтогазом" за ранее использованный газ.

"Согласно требованиям ст.22 закона Украины "О теплоснабжении", эти предприятия обязаны были для заключения договора перевести на себя долги предшественников. Однако теплопроизводители категорически отказываются выполнять требования законодательства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "Нафтогаз" неоднократно уведомлял жителей указанных населенных пунктов, Днепропетровскую областную государственную администрацию, Днепропетровский областной совет, а также Кабмин и Министерство развития общин и территорий Украины о возможном срыве отопительного сезона.

"Нафтогаз" неоднократно наблюдал ситуацию, когда производители тепла накапливают задолженность, а через год эти "долговые ямы" исчезают вместе с деньгами, передав котельные другому, только что созданному предприятию. При этом большинство таких предприятий действуют под контролем представителей местных властей"- заявил первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз" Сергей Перелома.

Так, "Нафтогаз" требует от местных органов власти Днепропетровской области контролировать соблюдение законодательства коммунальными предприятиями и в случае необходимости оказать им необходимую финансовую помощь, чтобы отопительный сезон в указанных населенных пунктах начался вовремя.

Теги: #нафтогаз #днепр #отопление #днепропетровская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:11 31.10.2019
"ДТЭК ВИЭ" ввел в эксплуатацию Покровскую СЭС 240 МВт в Днепропетровской области

"ДТЭК ВИЭ" ввел в эксплуатацию Покровскую СЭС 240 МВт в Днепропетровской области

14:08 31.10.2019
В Киеве отопление включили в 80% жилых домов - КГГА

В Киеве отопление включили в 80% жилых домов - КГГА

20:33 30.10.2019
В Харькове дали тепло в 80% домов

В Харькове дали тепло в 80% домов

15:42 30.10.2019
Глава "Нафтогаза" надеется на санкции крупных западных стран после разрешения Дании строить Nord stream-2

Глава "Нафтогаза" надеется на санкции крупных западных стран после разрешения Дании строить Nord stream-2

13:17 30.10.2019
Во Львове отопление включили в 99% многоэтажек

Во Львове отопление включили в 99% многоэтажек

15:42 29.10.2019
Fitch присвоило планируемым евробондам "Нафтогаза" рейтинг "b(exp)"

Fitch присвоило планируемым евробондам "Нафтогаза" рейтинг "b(exp)"

12:20 29.10.2019
"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" официальных предложений по "пакетному" урегулированию долга и подписанию контрактов

"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" официальных предложений по "пакетному" урегулированию долга и подписанию контрактов

18:24 28.10.2019
"Нафтогаз Украины" планирует евробонды на $500 млн, начнет road show 30 октября

"Нафтогаз Украины" планирует евробонды на $500 млн, начнет road show 30 октября

23:52 27.10.2019
В Брюсселе пройдет очередной раунд консультаций ЕС-Украина-РФ по транзиту газа

В Брюсселе пройдет очередной раунд консультаций ЕС-Украина-РФ по транзиту газа

15:23 26.10.2019
Заммэра Днепра, подозреваемый в присвоении средств на ремонт Нового моста, арестован с правом залога – прокуратура

Заммэра Днепра, подозреваемый в присвоении средств на ремонт Нового моста, арестован с правом залога – прокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Милованов предлагает 4 млрд грн для господдержка АПК взять из процента от продажи госземель

ЕБРР выделит дополнительные EUR200 млн на развитие ВИЭ в Украине

ФРС снизила ставку до 1,5-1,75%, намекнула на возможную паузу в смягчении политики

Глава "Нафтогаза" надеется на санкции крупных западных стран после разрешения Дании строить Nord stream-2

Минфин понизил ставки по 1-2-летним ОВГЗ на 0,4-0,5 п.п.

ПОСЛЕДНЕЕ

Львовская ОГА не смогла закупить 43 школьных автобуса

Еврокомиссия ожидает, что "Северный поток 2" будет подчиняться правилам Энергетического рынка ЕС

Милованов предлагает 4 млрд грн для господдержка АПК взять из процента от продажи госземель

"Укравтодор" и китайская Poly Changda Engineering договорились о реализации первой очереди строительства Окружной дороги вокруг Киева

ЕБРР выделит дополнительные EUR200 млн на развитие ВИЭ в Украине

Депутат "Слуги народа" предлагает временно не учитывать возраст авто при расчете акциза, с 2021г освободить автотранспорт от акциза

Первыми проданными объектами "большой" приватизации в 2020г могут стать ОГХК и "Электротяжмаш" - ФГИ

Гончарук обсудил с Еврокомиссией углубление сотрудничества в рамках инициативы ЕС Восточное партнерство

Кабмин создал коордсовет по развитию микробизнеса для наработки предложений по мораторию на проверки ФЛП

Ferrexpo в I полугодии нарастила инвестиции в украинские активы почти вдвое

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА