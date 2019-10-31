Отопительный сезон в Днепре под угрозой срыва – Нафтогаз

НАК "Нафтогаз Украины" предупреждает жителей г.Днепр, Пятихатки, пгт Софиевка, с.Лиховка и с.Саксагань в Днепропетровской области о возможном срыве начала отопительного сезона из-за бездействия местной власти.

Как сообщает пресс-служба компании, предприятия, поставляющие в населенные пункты тепло, обратились к "Нафтогазу" для заключения договоров поставки природного газа. Но они используют котельные, которые ранее эксплуатировались другими субъектами хозяйственной деятельности, которые накопили значительные долги перед "Нафтогазом" за ранее использованный газ.

"Согласно требованиям ст.22 закона Украины "О теплоснабжении", эти предприятия обязаны были для заключения договора перевести на себя долги предшественников. Однако теплопроизводители категорически отказываются выполнять требования законодательства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "Нафтогаз" неоднократно уведомлял жителей указанных населенных пунктов, Днепропетровскую областную государственную администрацию, Днепропетровский областной совет, а также Кабмин и Министерство развития общин и территорий Украины о возможном срыве отопительного сезона.

"Нафтогаз" неоднократно наблюдал ситуацию, когда производители тепла накапливают задолженность, а через год эти "долговые ямы" исчезают вместе с деньгами, передав котельные другому, только что созданному предприятию. При этом большинство таких предприятий действуют под контролем представителей местных властей"- заявил первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз" Сергей Перелома.

Так, "Нафтогаз" требует от местных органов власти Днепропетровской области контролировать соблюдение законодательства коммунальными предприятиями и в случае необходимости оказать им необходимую финансовую помощь, чтобы отопительный сезон в указанных населенных пунктах начался вовремя.