Гончарук ожидает принятие ВР законопроекта об анбандлинге во 2-м чтении на этой неделе

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает, что Верховная Рада до конца этой недели во втором чтении одобрит законопроект об отделении от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа.

"Мы очень ждем, что на этой неделе парламент окончательно одобрит этот законопроект" – сказал он в ходе брифинга в Киеве в среду.

Согласно информации на сайте парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, комитет рассмотрит проект закона ко второму чтении на сегодняшнем заседании.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 октября поддержала в первом чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", необходимый для сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы Украины и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.