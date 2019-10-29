Экономика

13:57 29.10.2019

"Укрзализныця", ЕБРР и Мининфраструктуры договорились о начале подготовки компании к IPO

1 мин читать
"Укрзализныця", ЕБРР и Мининфраструктуры договорились о начале подготовки компании к IPO

Меморандум о взаимопонимании между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Министерством инфраструктуры и АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) по поводу подготовки ж/д компании к проведению IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества) был подписан в ходе инвестиционного форума RE: THINK. Invest in Ukraine, открывшегося в Мариуполе во вторник.

Со стороны ЕБРР документ подписал руководящий директор ЕБРР в странах восточной Европы и Кавказа Матео Патроне, со стороны правительства – министр инфраструктуры Владислав Криклий, со стороны УЗ – глава компании Евгений Кравцов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" ближе к концу октября намерена запустить процесс подготовки к проведению IPO.

В программе правительства, обнародованной на сайте Верховной Рады, закреплено, что Кабинет министров в ближайшие пять лет намерен провести IPO АО "Укрзализныця".

"Укрзализныця" планирует завершить разделение на три оператора - грузовой, пассажирский и инфраструктурный - до конца 2021 года.

Теги: #укрзализныця #ipo
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:51 29.10.2019
"Укрзализныця" намерена оставить в поездах традиционные подстаканники

"Укрзализныця" намерена оставить в поездах традиционные подстаканники

12:26 28.10.2019
У Зеленского анонсировали подготовку к IPO крупной госкомпании

У Зеленского анонсировали подготовку к IPO крупной госкомпании

09:53 28.10.2019
"Укрзализныця" запустила второй состав поезда Киев - Мариуполь из обновленных вагонов, сделав маршрут ежедневным

"Укрзализныця" запустила второй состав поезда Киев - Мариуполь из обновленных вагонов, сделав маршрут ежедневным

00:39 28.10.2019
"Укрзализныця" запустила второй состав поезда Киев - Мариуполь из обновленных вагонов, сделав маршрут ежедневным

"Укрзализныця" запустила второй состав поезда Киев - Мариуполь из обновленных вагонов, сделав маршрут ежедневным

15:58 23.10.2019
"Укрзализныця" назначила дополнительный ночной рейс экспресса в аэропорт "Борисполь" с 27 октября

"Укрзализныця" назначила дополнительный ночной рейс экспресса в аэропорт "Борисполь" с 27 октября

14:09 23.10.2019
Суд взял под частичный домашний арест подозреваемого в нанесении убытков "Укрзализныце" совладельца Kyiv Food Market

Суд взял под частичный домашний арест подозреваемого в нанесении убытков "Укрзализныце" совладельца Kyiv Food Market

12:20 23.10.2019
"Укрзализныця" уведомила правоохранителей о коррупционных растратах во Львовском ЛРЗ на 6,5 млн грн

"Укрзализныця" уведомила правоохранителей о коррупционных растратах во Львовском ЛРЗ на 6,5 млн грн

11:14 22.10.2019
На содержание и развитие ж/д инфраструктуры необходимо 108 млрд грн в год – член правления "Укрзализныци"

На содержание и развитие ж/д инфраструктуры необходимо 108 млрд грн в год – член правления "Укрзализныци"

12:32 21.10.2019
Премьер Украины допускает частичную приватизацию "Укрпошты" через IPO

Премьер Украины допускает частичную приватизацию "Укрпошты" через IPO

11:05 18.10.2019
Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры

Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Украина – это страна возможностей

Украина находится на пороге экономического прорыва, убежден Зеленский

Гончарук: кейс ПриватБанка является ключевым для восприятия страны инвесторами и для макростабильности

Кабмин и ЕБРР подписали меморандум о программе финансирования региональных дорог в Украине

Премьер отвергает влияние Коломойского и представителей какого-либо другого большого бизнеса на правительство Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: Украина – это страна возможностей

Крупный бизнес считает сельское хозяйство наиболее привлекательной для инвестиций отраслью - опрос AmChem в Украине

Украина находится на пороге экономического прорыва, убежден Зеленский

Кривой Рог четвертым в Украине присоединился к программе ЕБРР "Зеленые города"

Гончарук: кейс ПриватБанка является ключевым для восприятия страны инвесторами и для макростабильности

Гончарук: мы не будем ретроспективно менять правила для инвесторов ВИЭ, найдем общее решение

Минэкономики планирует в марте-2020 представить отчет о состоянии ОПК Украины и возможностях частных инвестиций в сектор

Кабмин и ЕБРР подписали меморандум о программе финансирования региональных дорог в Украине

Премьер отвергает влияние Коломойского и представителей какого-либо другого большого бизнеса на правительство Украины

Гончарук заявляет о достижении компромисса между правительством и табачными компаниями относительно "табачных поправок"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА