"Укрзализныця", ЕБРР и Мининфраструктуры договорились о начале подготовки компании к IPO

Меморандум о взаимопонимании между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Министерством инфраструктуры и АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) по поводу подготовки ж/д компании к проведению IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества) был подписан в ходе инвестиционного форума RE: THINK. Invest in Ukraine, открывшегося в Мариуполе во вторник.

Со стороны ЕБРР документ подписал руководящий директор ЕБРР в странах восточной Европы и Кавказа Матео Патроне, со стороны правительства – министр инфраструктуры Владислав Криклий, со стороны УЗ – глава компании Евгений Кравцов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" ближе к концу октября намерена запустить процесс подготовки к проведению IPO.

В программе правительства, обнародованной на сайте Верховной Рады, закреплено, что Кабинет министров в ближайшие пять лет намерен провести IPO АО "Укрзализныця".

"Укрзализныця" планирует завершить разделение на три оператора - грузовой, пассажирский и инфраструктурный - до конца 2021 года.