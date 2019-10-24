Экономика

11:50 24.10.2019

Сервис быстрой доставки Glovo планирует открыться еще в 7-9 городах Украины до 2020, следующее открытие в Черкассах

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Сервис быстрой доставки Glovo планирует открыться еще в 7-9 городах Украины до 2020, следующее открытие в Черкассах

Международный сервис курьерской доставки товаров Glovo планирует увеличить количество украинских городов, в которых запущен сервис до 18-20 до конца текущего года, сообщил генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

Кроме того, он сообщил, что Glovo открыл центр поддержки курьеров в Киеве.

"Мы движемся большими шагами. Сейчас у нас будут открыты еще несколько Glovo-центров с ростом бизнеса. Поскольку нам важно получать обратную связь от наших курьеров... До конца года мы планируем расширить покрытие украинских городов до 18-20. Это будут города с более чем 200 тыс. населения", - отметил Расновский.

Следующий запуск сервиса, по его словам, планируется в Черкассах.

Средний чек в Украине, по словам генменеджера сервиса сегодня составляет около EUR8, в то же время, в соседних странах приближается к EUR15.

По мнению Расновского, глобальный рынок доставки еды в Украине активно растет и спустя несколько лет может достигнуть миллиарда гривень.

"Глобально, если рынок будет расти как сейчас и у нас не будет каких-либо геополитических драм - за пару лет мы выйдем на миллиард", - отметил он.

Он не сообщил, какой временной отрезок компания закладывает для себя на то, чтобы выйти на прибыльность, однако отметил, что сross-margin Glovo в Украине уже чуть больше нуля.

Расновский также сообщил, что городская инфраструктура в Украине, к сожалению, не готова к работе курьеров на вело- и мототранспорте.

"Мы уже начинаем общаться с рядом муниципалитетов и организаций, чтобы понять, что с этим можно сделать", - заявил он.

Согласно статистике сервиса в Украине сегодня приходится лишь 0,2 доставки в месяц в разделе food delivery на одного человека, а более 80% доставок происходит в рамках 45 минут.

При этом, в соседних с Украиной европейских странах этот коэффициент составляет 1,2 и выше, а в Китае - 9 доставок на одного жителя страны в месяц.

По словам генменеджера Glovo в Украине, компания планирует предоставить индустриальный отчет о работе в Украине до конца года.

Как сообщалось, ранее генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский сообщил, что сервис планирует открыть в Киеве "удаленную" кухню – cook-room – в августе 2019 года.

Международный сервис доставки Glovo (Испания) заработал в Киеве в октябре 2018 года.

В Украине сервисом Glovo уже пользуются жители Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова, Запорожья, Винницы, Полтавы, Николаева, Чернигова и Херсона. Кроме того, услуги Glovo действуют по всей территории, которую показывает карта в приложении. В случае заказа в другом городе или стране местный курьер позаботится о доставке.

Теги: #glovo #черкасы
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