События

15:33 08.08.2020

В Черкассах на территории онкологического диспансера произошел пожар

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В Черкассах на территории онкологического диспансера произошел пожар

Спасатели в субботу утром ликвидировали пожар на территории Черкасского областного онкологического диспансера, в результате возгорания никто не пострадал, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"8 августа около 4 утра на улице Менделеева, на территории Черкасского областного онкологического диспансера, возник пожар. Возгорание произошло в помещении дезинфекционной камеры КДЕ-2 в 1-этажном хозяйственной постройки", - сказано в сообщении.

Так, в 6:25 пожар удалось локализовать, а в 06:50 - полностью ликвидировать. Спасателям также удалось предотвратить распространение огня на другие бытовые помещения здания.

Отмечается, что огонь уничтожил постельное белье и повредил дезинфицирующее камеру, во время пожара никто не пострадал.

"Причина пожара и ущерб – устанавливаются", - добавили в ГСЧС.

Теги: #гсчс #черкасы #пожар
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