Второй тур выборов мэра Черкасс состоится 22 ноября с участием нынешнего градоначальника и выдвиженца от "Голоса"

Повторное голосование на выборах городского головы Черкасс назначено на 22 ноября, во второй тур вышли действующий мэр Анатолий Бондаренко (от партии "За майбутнє") и выдвиженец от партии "Голос" Виктор Евпак.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, за Бондаренко отдали свой голос 24179 избирателей (37,6%). Его конкурента поддержали 12311 избирателей (19,14%).

На сайте ЦИК в настоящее время не указана дата второго тура. В то же время Бондаренко на своей странице в Facebook указал, что повторное голосование назначено на 22 ноября.

Источники: https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm048pt001f01=695pt005f01=0pid102=7772pf7691=63774rej=0.html

https://www.facebook.com/merbondarenko/posts/798935537351486