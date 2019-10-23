Экономика

18:26 23.10.2019

Инициативы Совета НБУ по расширению своих полномочий не являются коллегиальным решением - член Совета НБУ Козюк

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Инициативы Совета НБУ по расширению своих полномочий не являются коллегиальным решением - член Совета НБУ Козюк

Инициативы Совета Нацбанка Украины (НБУ) по расширению своих полномочий, о которых по итогам заседания Совета сообщил его глава Богдан Данилишин, не являются коллегиальным решением, сообщил член Совета НБУ Виктор Козюк.

"К сожалению, заседание Совета 22 октября 2019 года стало традиционным свидетельством манипулятивных подходов", - написал он на своей странице в Facebok.

Так, по словам Козюка, на заседании Совета его глава обнародовал законодательные инициативы, которые бы наделяли Совет НБУ правом вето на решения правления по установлению учетной ставки, предусмотрели процедуру совместного утверждения инфляционных целей с правительством, а также предоставляли возможность Совету НБУ устанавливать КРІ для правления НБУ.

По оценке Козюка, такие инициативы противоречат Конституции Украины и принципам операционной независимости НБУ.

"Они противоречат Конституции Украины, в которой определены рамочные полномочия Совета по монетарной политике. Они противоречат принципам операционной (экономической) независимости НБУ, подрывают независимость по установлению целей и тем самым подрывают полномочия Совета НБУ, макроэкономической логике взаимосвязей между экономическими переменными", - указал он.

По словам Козюка, например, право вето на решения по учетной ставке является не только подрывом операционной независимости НБУ, но и выходом за пределы баланса сдерживаний и противовесов между ветвями власти относительно монетарной политики, а также полным разрушением институциональных основ инфляционного таргетирования.

По его словам, на заседании Совета прозвучали тезисы от других членов Совета, которые выразили несогласие с позицией председателя Совета по вопросу расширения полномочий Совета НБУ таким способом.

"Любая попытка представить следующие тезисы инициативе Совета как коллегиальным органом является манипуляцией", - утверждает Козюк.

Козюк также сообщил, что после избрания девятого члена Совета НБУ может состояться процедура избрания его председателя.

"Четыре члена Совета из восьми присутствующих проголосовали за продление полномочий действующего председателя Совета до формирования полного состава Совета и соответственно вынесения на повестку дня избрания нового председателя Совета. Несмотря на юридические вопросы к содержанию такого голосования и его последствий, которые вступают в противоречие с законом Украины, это можно читать так, что после избрания девятого члена может состояться процедура избрания председателя Совета НБУ", - сообщил Козюк.

Теги: #нбу #козюк
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