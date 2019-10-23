Ассоциированный директор одного из департаментов ЕБРР претендует на должность замглавы Минэкоэнерго Украины

Ассоциированный директор департамента энергоэффективности и изменения климата Европейского банка реконструкции и развития (по Украине, Польше, Кавказу) Сергей Масличенко претендует на должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины, свидетельствует информация в Едином государственном реестре деклараций.

Согласно декларации, Масличенко возглавляет общественную организацию "Украинский центр экономического и правового анализа", входит в совет директоров инвестфонда Green for Growth Fund (GGF), предоставляющего финансирование и техпомощь развивающимся странам в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

В соответствии с информацией на сайте фонда, Масличенко – один из разработчиков программ USELF (Ukraine Sustainable Energy Lending Facility, Программа финансирования альтернативной энергетики), FINTECC (Finance and Technology Transfer Centre for Climate Change, Центр трансфера технологий и финансов в области изменения климата), IQ Energy.

Как сообщалось, Кабмин постановлением №854 от 29 сентября внес изменения в предельное количество заместителей главы Минэкоэнерго, увеличив его с пяти до восьми человек.

В настоящее время правительство уже утвердило пять заместителей главы Минэкоэнерго. Так, первым заместителем определен Виталий Шубин, заместителем по вопросам европейской интеграции – Константин Чижик. Заместителями министра Оржеля также назначены Ирина Ставчук, Алексей Рябчин, Роман Абрамовский.

Объединенное Министерство энергетики и защиты окружающей среды в конце августа 2019 года возглавил руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования BRDO Алексей Оржель, который с 2006-го по 2014 гг. занимал разные должности в национальном регуляторе НКРЭКУ.