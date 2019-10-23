Экономика

13:21 23.10.2019

НБУ может снизить учетную ставку с 25 октября минимум до 16% годовых

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НБУ может снизить учетную ставку с 25 октября минимум до 16% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) может снизить учетную ставку с 25 октября минимум на 0,5 процентных пункта (п.п.) - до 16% годовых, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры.

"Думаю, ставка будет снижена на 0,5 п.п. - до 16%. НБУ опубликовал свой прогноз о снижении учетной ставки до конца 2021 года до уровня 8%, поэтому очевидно, что на каждом заседании монетарного комитета НБУ ставка будет снижаться. Кроме того, исходя из планов, анонсированных премьер-министром о снижении ставок по кредитам, уменьшение учетной ставки просто необходимо, и экономическая ситуация также благоприятствует этому", - сказала председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло.

По ее оценке, к концу текущего года учетная ставка может снизиться до 15-15,5% годовых.

Начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрей Приходько также полагает, что НБУ снизит учетную ставку в текущем месяце на 0,5 п.п.

"В октябре возможно очередное снижение учетной ставки на 0,5 п.п. Предпосылки: стабильный курс гривни, незначительное замедление инфляции, снижение ставок по гривневым ОВГЗ на 1-1,5% за последние два месяца, которое происходило на фоне сравнительно небольших объемов размещения", - сказал он.

По оценке Приходько, дальнейшая жесткость монетарной политики регулятора будет определяться инфляционной динамикой, ценовой конъюнктурой на мировых рынках и сбалансированностью внутреннего валютного рынка. "На сегодняшний день главными сдерживающими факторами дальнейшего смягчения монетарной политики и улучшения макропрогнозов являются сохраняющаяся неопределенность в отношении привлечения финансирования от МВФ и риски замедления мировой экономики. Оба фактора имеют существенное воздействие на динамику экономического роста, финансовую и курсовую стабильность в Украине", - добавил эксперт.

Председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов также прогнозирует снижение учетной ставки на 0,5 п.п.

"Ставка опустится на полпроцента. Такое решение будет обусловлено тенденциями в экономике, инфляционными ожиданиями, а также в соответствии с опубликованным прогнозом самого НБУ. Тем не менее, нужно отметить: последние снижения учетной ставки не сильно сказались на рыночных ставках по депозитам и кредитам", - сказал он.

По оценке банкира, НБУ в декабре сохранит учетную ставку на том уровне, который будет определен 24 октября.

Вместе с тем начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов полагает, что учетная ставка в текущем месяце будет снижена на 1 п.п.

"Мы ожидаем, что 24 октября наиболее вероятно решение о снижении учетной ставки НБУ сразу на 100 пунктов - до 15,5% годовых. Инфляционная тенденция вернулась в сентябре на прогнозную траекторию НБУ. Риски для макрофинансовой стабильности остаются умеренными. Ситуация на валютном рынке сохраняется позитивной для национальной валюты. Диапазон прогноза по инфляции через 12 месяцев имеет склонность к понижению. Совокупность указанных факторов создает довольно четкое обоснование для ускорения снижения ставки в этом месяце", - сказал он.

По оценке Блинова, даже при ускорении темпа снижения учетной ставки до 1 п.п. в октябре существенного смягчения монетарной политики не произойдет.

"Даже после снижения номинальной ставки до 15,5% реальная учетная ставка будет оставаться весьма высокой (8,7% на основе нашего прогноза инфляции и 10% при использовании прогноза инфляции от НБУ). Таким образом, даже при ускорении темпа снижения ставки до 100 пунктов в октябре существенного смягчения монетарной политики не произойдет", - сказал он.

Теги: #банкиры #нбу #ставка
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