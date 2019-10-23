Экономика

11:22 23.10.2019

Совет НБУ инициирует внесение изменений в закон о НБУ относительно возможности совместного с правительством установления инфляционных целей

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Совет НБУ инициирует внесение изменений в закон о НБУ относительно возможности совместного с правительством установления инфляционных целей

Совету Национального банка Украины (НБУ) необходимо обратиться к Верховной Раде с предложением инициировать внесение изменений в закон о НБУ в части определения монетарного режима и возможности совместного установления инфляционных целей с правительством Украины, заявил глава Совета Богдан Данилишин.

"Инициирование возможности внесения изменений в Закон о НБУ в части определения монетарного режима и возможности совместного установления инфляционных целей с правительством Украины должно способствовать росту доверия общества к режиму инфляционного таргетирования и улучшению координации между монетарной и фискальной политиками", - написал он в Facebook в среду по итогам прошедшего накануне заседания Совета.

Данилишин также указал на необходимость рассмотрения Советом НБУ эффективности внедрения режима инфляционного таргетирования в целом и его отдельных аспектов: принятия решений по монетарной политике, макроэкономическому прогнозированию, реализации монетарной политики, коммуникациям, которые связаны с монетарной политикой.

Теги: #нбу #инфляция #данилишин
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