НБУ выставит на аукцион памятные монеты "Казимир Малевич" и "100 лет со времен создания "Думки"

Национальный банк Украины (НБУ) предложит для продажи памятные монеты "Казимир Малевич" номиналом 2 грн и памятные монеты "100 лет со времен создания Национальной заслуженной академической капеллы Украины "Думка" номиналом 5 грн (обе - из нейзильбера).

Согласно сообщению на сайте центробанка во вторник, реализация монет состоится в ходе электронного биржевого аукциона на площадке Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ" 5 ноября.

НБУ уточнил, что во время этого аукциона будет предложено 1 тыс. памятных монет каждого наименования. Планируется провести 10 лотов по 100 монет в каждом. Начальная цена будет устанавливаться на уровне розничных цен Нацбанка.

Как сообщалось, НБУ с 2005 года сотрудничает с Универсальной товарной биржей "Контрактовый дом УМВБ". На ее публичных аукционах в 2016-2019 гг. осуществлялась реализация всего тиража золотых памятных монет "25 лет независимости Украины", а также продажа оптовых партий неразрезанных листов банкнот гривни.