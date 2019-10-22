Экономика

13:05 22.10.2019

Минсоцполитики Украины при проверке выявило нарушения на 32 млн грн в предоставлении соцпомощи малообеспеченным

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Минсоцполитики Украины при проверке выявило нарушения на 32 млн грн в предоставлении соцпомощи малообеспеченным

Министерство социальной политики Украины в ходе проверки выявило нарушений на 32 млн грн при предоставлении социальной помощи малообеспеченным.

"Более 32 млн грн государственной социальной помощи малообеспеченным семьям неправомерно получили граждане, которые предоставили недостоверные данные при обращении за социальной поддержкой. Нарушения были выявлены в ходе проверки получателей помощи в январе 2019 года. Обнаруженная сумма составила 3,5% от выплат помощи в этом месяце", – говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что самые распространенные виды нарушений: сокрытие сведений о доходах членов семьи и недекларирование транспортных средств, а также объектов недвижимости - квартир, земельных участков (в том числе паев) - и средств, полученных от сдачи их в аренду.

В ряде случаев речь идет о суммах в тысячи гривень, которые были неправомерно получены за несколько лет предоставления социальной помощи.

"На данный момент решаются вопросы о возврате средств в бюджет, что позволит направить их на поддержку тех, кто в этом действительно нуждается", - отметили в ведомстве.

Проверка длилась с апреля по октябрь 2019 года. В ее ходе сверялись данные получателей государственной социальной помощи малообеспеченным семьям с реестрами государственных органов, прежде всего Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда Украины, Государственного центра занятости. Также прорабатывались рекомендации, сформированные Минфином по результатам верификации, а именно: проверялась информация о достоверности предоставленных документов, одновременного получения одного вида социальной помощи в разных местах, наличии квартир, домов, транспортных средств, земельных участков, стоимостных покупок и др.

Проверка осуществляется при поддержке Всемирного банка в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Теги: #минсоцполитики #помощь #малообеспеченные
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