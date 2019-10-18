Экономика

10:15 18.10.2019

"Укрзализныця" подтвердила заинтересованность в покупке локомотивов китайской CRRC

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"Укрзализныця" подтвердила заинтересованность в покупке локомотивов китайской CRRC

 "Укрзализныця" подтвердила заинтересованность в сотрудничестве с китайским производителем железнодорожного транспорта CRRC Corporation Limited, сообщила ж/д компания в пятницу.

По словам главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, который цитируется в сообщении, компания заинтересована в сотрудничестве с китайским производителем и готова к совместной работе по разработке механизмов такого сотрудничества.

"Мы имеем серьезную потребность в обновлении тягового подвижного состава, а китайские партнеры предлагают современные локомотивы, которые могут значительно улучшить ситуацию с локомотивным парком и вывести "Укрзализныцю" на более высокий уровень конкурентоспособности", - сказал он.

Глава "Укрзализныци" напомнил: учитывая тенденцию снижения веса грузовых поездов, CRRC предлагает поставлять вместо привычных двухсекционных 8-осных локомотивов 1-секционные 6-осные, обслуживание которых в 1,5 раза дешевле.

"Еще раз подчеркну: главным пунктом наших переговоров будет цена закупки, сервисного обслуживания, возможность локализации производства узлов и запасных частей. Уверен, вместе мы придем к консенсусу и выберем самые выгодные условия сотрудничества", - заявил Кравцов.

Как отмечается в сообщении, Кравцов принял участие в переговорах с представителями CRRC под председательством министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

"Укрзализныця" в сентябре 2018 года подписала меморандумы о сотрудничестве с мировыми компаниями Alstom (Франция) и CRRC. Потребности компании заключаются в приобретении не менее 200 локомотивов в течение следующих семи лет, а к 2029 году - до 500 новых электровозов.

Теги: #локоматив #укрзализныця #китай
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