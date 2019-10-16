Экономика

19:21 16.10.2019

Правительство утвердило порядок установления спецусловий импорта пищевых продуктов и кормов

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Правительство утвердило порядок установления спецусловий импорта пищевых продуктов и кормов

Кабинет министров утвердил порядок установления специальных условий импорта пищевых продуктов и кормов для усиления контроля за их перемещением через границу.

Согласно обнародованному постановлению правительства на его сайте от 9 октября 2019 года №869, решение принято с целью охраны территории Украины от занесения особо опасных болезней животных, в первую очередь общих для животных и людей.

"Это постановление принято в рамках приближения к европейскому законодательству. Ранее главный ветеринарный врач мог бессрочно ограничить ввоз продукции. Это был момент для манипуляции и коррупционных злоупотреблений. Теперь ветеринарный инспектор может временно ограничивать ввоз продукции на 72 часа как быстрое превентивное решение. Затем отдел оценки рисков делает анализ и в случае необходимости вводится долгосрочное ограничение на ввоз до его снятия", - прокомментировал постановление заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

По его словам, фактически изменилась процедура, "теперь решение принимается на основе экспертной оценки, а не решение одного должностного лица".

Теги: #корма #импорт #кабмин
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