Зеленский намерен ликвидировать упрощенную систему налогообложения, считает нардеп Южанина

Член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина (фракция "Европейская солидарность") считает, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал мнение экспертов в вопросах упрощенной системы налогообложения.

"Из сегодняшнего пресс-марафона следует, что и президент не понял, что означает обязать каждого предпринимателя (кроме плательщиков единого налога первой группы) применять кассовые аппараты, а до этого еще и вести складской учет. Он даже не поинтересовался, против чего выступают предприниматели, которые уже неоднократно проявляли свою позицию у Офиса президента", - прокомментировала Южанина на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, фразы Зеленского о выходе налогов из тени свидетельствуют о том, что "президент даже не пытался прислушиваться к экспертам, которые разобрались во всех подводных камнях законопроектов о РРО (регистраторах расчетных операций – ИФ) и кешбэках и стремились донести свое мнение власти".

"Подчеркиваю: подписанием этих законов господин Зеленский ликвидирует упрощенную систему налогообложения как таковую", - прогнозирует нардеп.

Как сообщалось, в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве Зеленский заявил, что поддерживает позицию правительства относительно ликвидации схем по оптимизации уплаты налогов через физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

"Все, что они (правительство – ИФ) хотели, – побороть такие коррупционные схемы. Вот к чему этот законопроект, вот к чему было это решение. Думаю, они на правильном пути. И это обеспечит нам выход экономики из тени, все должны платить налоги", – сказал он.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что ФЛП не следует переживать относительно дальнейших действий правительства, в отличие от бизнеса, который проводит оптимизацию за счет большого количества ФЛП.