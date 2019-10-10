Экономика

11:17 10.10.2019

Зеленский обещает защищать государство, если это потребуется после решения суда в споре о национализации ПриватБанка

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Зеленский обещает защищать государство, если это потребуется после решения суда в споре о национализации ПриватБанка

Президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать интересы страны в вопросе оспаривания в судах национализации ПриватБанка (Киев) его бывшими акционерами, однако не намерен напрямую вмешиваться в судебный процесс.

"Посмотрим на результат (судебного спора о возврате акций экс-владельцам банка – ИФ). Если результат будет такой, что мне надо будет защищать страну, я буду защищать наше государство", – сказал глава государства в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве,  отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

По его словам, Международный валютный фонд и другие международные партнеры страны обеспокоены вопросом оспаривания в судах национализации ПриватБанка. "На встрече с ними я всегда говорю: так вы хотите, чтобы я как-то влиял на это? Нет, вы как президент лучше не влияйте. А что я должен делать? Вы как-то не влияйте, но влияйте. Это очень интересная позиция", - сказал Зеленский.

При этом президент Украины подчеркнул, что не намерен напрямую вмешиваться в судебный процесс: "Я честно говорю: пока в своей жизни ни одному из судей не звонил, не общался по телефону ни с одним из них, ничего не просил. Хотя у меня как у человека много вопросов к нашему суду, но я не могу влиять", - сказал он.

Теги: #пресс_марафон #зеленский #приватбанк
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