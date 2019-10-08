"Укрзализныця" обвиняет АМПУ в лоббировании услуг частной компании в Николаевском порту

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) обвиняет администрацию Николаевского морского порта в лоббировании интересов частных компаний и призывает способствовать заключению прямых договоров с железной дорогой.

Согласно сообщению пресс-службы УЗ, компания готова обеспечить надлежащее содержание подъездного пути порта и своевременную уборку и подачу вагонов стивидорам. Предложения и проекты договоров на обслуживание железнодорожной инфраструктуры порта без привлечения посредников УЗ уже предоставила Николаевскому филиалу ГП "Администрация морских портов Украины".

В УЗ уточнили, что в настоящее время эти услуги в Николаевском порту предоставляет ООО "Сисайд терминал", между которым и АО "Укрзализныця" действовал договор, регулирующий отношения сторон по эксплуатации железнодорожного подъездного пути, примыкающего к станции "Николаев-Грузовой", однако действие договора истекло 1 июля 2019 года.

Кроме того, в сообщении отмечается, что сотрудники УЗ перед продолжением соглашения провели обследование указанного пути и локомотивов компании. "Проверка установила, что путь находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не соответствует нормам безопасности, а частная компания не предоставила документы, подтверждающие право собственности на него и другие необходимые документы для его обслуживания. Проверка локомотивов также выявила ряд недостатков в просрочке сроков проведения ремонтов. К настоящему времени компания так и не смогла исправить все замечания и предоставить необходимые документы", - утверждают в УЗ.

УЗ призывает и.о. руководителя АМПУ Райвиса Вецкаганса "навести порядок в работе Николаевского филиала и провести проверку лоббирования подчиненными интересов частных компаний".

Как сообщалось, министр инфраструктуры Владислав Криклий намерен подписать приказ об увольнении директора госпредприятия "Николаевский морской торговый порт" Сергея Митченко.