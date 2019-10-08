Экономика

15:51 08.10.2019

"Укрзализныця" обвиняет АМПУ в лоббировании услуг частной компании в Николаевском порту

2 мин читать
"Укрзализныця" обвиняет АМПУ в лоббировании услуг частной компании в Николаевском порту

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) обвиняет администрацию Николаевского морского порта в лоббировании интересов частных компаний и призывает способствовать заключению прямых договоров с железной дорогой.

Согласно сообщению пресс-службы УЗ, компания готова обеспечить надлежащее содержание подъездного пути порта и своевременную уборку и подачу вагонов стивидорам. Предложения и проекты договоров на обслуживание железнодорожной инфраструктуры порта без привлечения посредников УЗ уже предоставила Николаевскому филиалу ГП "Администрация морских портов Украины".

В УЗ уточнили, что в настоящее время эти услуги в Николаевском порту предоставляет ООО "Сисайд терминал", между которым и АО "Укрзализныця" действовал договор, регулирующий отношения сторон по эксплуатации железнодорожного подъездного пути, примыкающего к станции "Николаев-Грузовой", однако действие договора истекло 1 июля 2019 года.

Кроме того, в сообщении отмечается, что сотрудники УЗ перед продолжением соглашения провели обследование указанного пути и локомотивов компании. "Проверка установила, что путь находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не соответствует нормам безопасности, а частная компания не предоставила документы, подтверждающие право собственности на него и другие необходимые документы для его обслуживания. Проверка локомотивов также выявила ряд недостатков в просрочке сроков проведения ремонтов. К настоящему времени компания так и не смогла исправить все замечания и предоставить необходимые документы", - утверждают в УЗ.

УЗ призывает и.о. руководителя АМПУ Райвиса Вецкаганса "навести порядок в работе Николаевского филиала и провести проверку лоббирования подчиненными интересов частных компаний".

Как сообщалось, министр инфраструктуры Владислав Криклий намерен подписать приказ об увольнении директора госпредприятия "Николаевский морской торговый порт" Сергея Митченко.

Теги: #порт #укрзализныця #ампу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:34 08.10.2019
ЕБРР намерен предоставить "Укрзализныци" кредит на $100 млн на модернизацию путей TEN-T

ЕБРР намерен предоставить "Укрзализныци" кредит на $100 млн на модернизацию путей TEN-T

12:05 08.10.2019
"Укрзализныця" закупит 35 тыс. комплектов постельного белья за 10,5 млн грн

"Укрзализныця" закупит 35 тыс. комплектов постельного белья за 10,5 млн грн

15:37 07.10.2019
ВАКС избрал экс-нардепу Ищенко меру пресечения в виде домашнего ареста

ВАКС избрал экс-нардепу Ищенко меру пресечения в виде домашнего ареста

15:24 04.10.2019
АМКУ рекомендовал "Укрзализныци" обеспечить прозрачный отбор страховщика для пассажиров

АМКУ рекомендовал "Укрзализныци" обеспечить прозрачный отбор страховщика для пассажиров

18:19 03.10.2019
"Укрзализныця" создала сообщество в Facebook для открытого обсуждения публичных закупок компании

"Укрзализныця" создала сообщество в Facebook для открытого обсуждения публичных закупок компании

10:10 03.10.2019
"Укрзализныця" анонсирует запуск еще одного поезда "Интерсити" Киев-Херсон до конца 2019 г.

"Укрзализныця" анонсирует запуск еще одного поезда "Интерсити" Киев-Херсон до конца 2019 г.

20:32 02.10.2019
НАБУ и САП уведомили о подозрении экс-нардепу Ищенко в причинении ущерба филиалу "Укрзализныци" в размере 20 млн грн

НАБУ и САП уведомили о подозрении экс-нардепу Ищенко в причинении ущерба филиалу "Укрзализныци" в размере 20 млн грн

18:36 02.10.2019
НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном завладении 20 млн грн трем лицам, задействованным в коррупционной схеме "Укрзализныци"

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном завладении 20 млн грн трем лицам, задействованным в коррупционной схеме "Укрзализныци"

17:52 02.10.2019
"Укрзализныця" в І полугодии увеличила прибыль в 2,3 раза

"Укрзализныця" в І полугодии увеличила прибыль в 2,3 раза

11:14 02.10.2019
Почти треть грузоперевозок "Укрзализныци" на теплотяге осуществляют локомотивы General Electric – глава УЗ

Почти треть грузоперевозок "Укрзализныци" на теплотяге осуществляют локомотивы General Electric – глава УЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин оценивает выплаты Украины в IV кв.-2019 в 80,3 млрд грн, в I кв.-2020 - в 115 млрд грн

ЕБА опасается массового перехода в БФР бывших сотрудников налоговой милиции и других служб

Международные резервы Украины в сентябре-2019 уменьшились на 2,6% из-за выплат по госдолгу

"Пилот" по регистрации земучастков сертифицированными инженерами-землеустроителями в Украине могут провести в 2020-2021гг

Лукашенко: Беларусь и Украина обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов

ПОСЛЕДНЕЕ

СМИ назвали новым руководителем Nissan главу китайского подразделения СП компании

ЕБРР и ЕС выделяют трем украинским банкам почти EUR70 млн для поддержки местных малых предприятий

Доллар стабилен в паре с евро, иена подешевела на оптимизме вокруг переговоров США и Китая

Украина должна сконцентрироваться на развитии грузового потенциала р. Днепр и возобновлении судоходных шлюзов – эксперт ЕС

Эквадор остановил добычу нефти на трех месторождениях из-за протестов

ИнГОК "Метинвеста" намерен добывать тальковые сланцы из своих отходов ЖРС

США и Япония подписали торговое соглашение

В Раде зарегистрирован законопроект, способствующий проведению анбандлинга

Гончарук рассказал главе МИД Латвии о четырех приоритетах Кабмина Украины

Рост цен на нефть ускорился, Brent превысила $59 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА