Экономика

08:49 29.09.2019

Lviv Tech Angels может до конца 2019г заключить первую инвестиционную сделку

1 мин читать

Инвестиционный фонд  поддержки стартапов Lviv Tech Angels имеет десять потенциальных инвесторов и может заключить первую сделку со стартапом на раннем этапе до конца 2019 года, спрогнозировал президент фонда Михаил Пузраков.

"На данный момент есть десять участников этого клуба, десять потенциальных инвесторов. Сейчас мы в поисках менеджера, который занялся бы организационной работой. Когда наймем менеджера, займемся отбором стартапов", - сказал Пузаков агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах  форума Львов IT Арена.

По его оценкам, первая инвестиция фонда возможна до конца этого года, хотя конкретного плана у фонда нет.

"Ангельские" деньги (инвестирование в стартап на раннем этапе в обмен на долю компании - ИФ) в стартапы приходят из IT, из других успешных стартапов, то есть тех, кто вывели свои компании на прибыльный уровень и владеют свободными средствами. Они могут оценить качество и перспективность стартапов - и помочь им", - отметил Пузаков.

Инвестфонд Lviv Tech Angels стартовал в июне этого года в рамках объединения  IT-компаний Lviv IT Cluster.

Теги: #инвестфонд #it #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:13 29.09.2019
В Минобороны почтили память погибших украинских военнослужащих

В Минобороны почтили память погибших украинских военнослужащих

09:42 29.09.2019
Польша выделила более $1 млн на гумпомощь Донбассу

Польша выделила более $1 млн на гумпомощь Донбассу

09:20 29.09.2019
Зеленский о трагедии в Бабьем яру: украинцы едины в стремлении не допустить проявлений вражды на расовой или национальной почве

Зеленский о трагедии в Бабьем яру: украинцы едины в стремлении не допустить проявлений вражды на расовой или национальной почве

08:50 29.09.2019
В Сумах от взрыва в производственном цеху пострадали восемь человек

В Сумах от взрыва в производственном цеху пострадали восемь человек

07:41 29.09.2019
Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

06:25 29.09.2019
В Киеве снова начнут курсировать скоростные трамваи № 1 и №3

В Киеве снова начнут курсировать скоростные трамваи № 1 и №3

04:36 29.09.2019
Спасатели ликвидируют пожары на торфяниках в Черниговской области

Спасатели ликвидируют пожары на торфяниках в Черниговской области

02:38 29.09.2019
Трамп: заявление Зеленского об отсутствии давления с моей стороны должно само по себе положить конец "Охоте на ведьм"

Трамп: заявление Зеленского об отсутствии давления с моей стороны должно само по себе положить конец "Охоте на ведьм"

01:46 29.09.2019
В Киеве открыли после ремонта церковь 12 века, входящую в ансамбль Киево-Печерской Лавры

В Киеве открыли после ремонта церковь 12 века, входящую в ансамбль Киево-Печерской Лавры

00:47 29.09.2019
Климкин о видеоролике Трампа: внутренняя политика США меганегативно влияет на имидж Украины

Климкин о видеоролике Трампа: внутренняя политика США меганегативно влияет на имидж Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Повышение рейтинга Украины от S&P означает потенциально меньшие затраты на обслуживание долгов – Гончарук

S&P улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 3,2%

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 24.08 грн/$1

Госдолг Украины в августе-2019 сократился на 0,6% в долларовом эквиваленте – Минфин

Задолженность по зарплате в Украине в августе выросла на 2,8% - Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

Повышение рейтинга Украины от S&P означает потенциально меньшие затраты на обслуживание долгов – Гончарук

S&P улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 3,2%

Новак: Украина получит от европейских банков EUR900 млн на реконструкцию дороги Киев – Одесса

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 24.08 грн/$1

SEC оштрафовала Herbalife на $20 млн

Госдолг Украины в августе-2019 сократился на 0,6% в долларовом эквиваленте – Минфин

Задолженность по зарплате в Украине в августе выросла на 2,8% - Госстат

Skywalk Trading просит Геруса и Нефьодова вмешаться в ситуацию с блокированием дизтоплива в морпорту "Пивденный"

Компании США потеряли $223 млрд за пять лет из-за "токсичной" атмосферы в офисе

Для реализации стратегии "Укрзализныци" на 5 лет необходимо около 150 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА