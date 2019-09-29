Lviv Tech Angels может до конца 2019г заключить первую инвестиционную сделку

Инвестиционный фонд поддержки стартапов Lviv Tech Angels имеет десять потенциальных инвесторов и может заключить первую сделку со стартапом на раннем этапе до конца 2019 года, спрогнозировал президент фонда Михаил Пузраков.

"На данный момент есть десять участников этого клуба, десять потенциальных инвесторов. Сейчас мы в поисках менеджера, который занялся бы организационной работой. Когда наймем менеджера, займемся отбором стартапов", - сказал Пузаков агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах форума Львов IT Арена.

По его оценкам, первая инвестиция фонда возможна до конца этого года, хотя конкретного плана у фонда нет.

"Ангельские" деньги (инвестирование в стартап на раннем этапе в обмен на долю компании - ИФ) в стартапы приходят из IT, из других успешных стартапов, то есть тех, кто вывели свои компании на прибыльный уровень и владеют свободными средствами. Они могут оценить качество и перспективность стартапов - и помочь им", - отметил Пузаков.

Инвестфонд Lviv Tech Angels стартовал в июне этого года в рамках объединения IT-компаний Lviv IT Cluster.