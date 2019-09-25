Экономика

12:10 25.09.2019

ПУМБ стал четвертым уполномоченным банком по хранению запасов наличности НБУ

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ПУМБ стал четвертым уполномоченным банком по хранению запасов наличности НБУ

Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) стал четвертым банком, который сможет осуществлять операции с запасами наличности Национального банка Украины (НБУ), а также обеспечивать банки в регионах наличными, принимать от них их излишки и изношенные банкноты.

Как говорится в сообщении НБУ, соответствующее решение № 718-рш "О предоставлении АО" Первый украинский международный банк" статуса уполномоченного банка" приняло правление центробанка 23 сентября 2019 года.

Как отмечается в сообщении, таким образом центробанк продолжает делегировать банкам часть функций, которые он сегодня выполняет в регионах, в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине. Это позволит постепенно перейти от частично делегированной модели организации наличного обращения, которая в настоящее время существует в Украине, на делегированную модель.

Суть делегированной модели организации наличного обращения состоит в том, что НБУ делегирует часть функций, которые он выполняет в регионах, другим участникам рынка - банкам и Cash-in-Transit (CIT)-компаниям.

В настоящее время функции хранения запасов наличности НБУ и проведения операций с ними во всех регионах страны выполняют подразделения Ощадбанка, ПриватБанка и Райффайзен Банка Аваль.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2019 года по размеру общих активов ПУМБ занимает 8-е место (59,858 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Теги: #пумб #нбу
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