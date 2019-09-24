Экономика

18:31 24.09.2019

Цены на нефть продолжают снижаться

2 мин читать
Цены на нефть продолжают снижаться

Нефть эталонных марок продолжает дешеветь в ходе торгов во вторник на фоне признаков восстановления добычи в Саудовской Аравии после атак беспилотников.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 подешевели на $1,28 (1,98%) - до $63,49 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опускаются на $1,08 (1,84%) - до $57,56 за баррель.

Некоторые инвесторы надеются, что производство нефти в Саудовской Аравии, пострадавшее в результате нападения дронов, удастся по большей части восстановить до конца месяца, пишет The Wall Street Journal.

"Время покажет, насколько эти надежды верны, но рано или поздно производство вернется на рынок", - отмечают аналитики Enverus, слова которых приводит издание.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, компания Saudi Aramco восстанавливает загруженность НПЗ в стране до прежних уровней после сокращения объемов нефтепереработки для выполнения обязательств по экспортной поставке топлива.

По данным экспертов компании Orbital Insight, после атак на объекты нефтяной инфраструктуры, сокративших добычу нефти в Саудовской Аравии на 5,7 млн баррелей в сутки, страна снизила нефтепереработку примерно на 1 млн баррелей в сутки.

В среду министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти в стране. Согласно среднему прогнозу опрошенных S&P Global Platts экспертов, на прошлой неделе они сократились на 190 тыс. баррелей. Если ожидания оправдаются, сокращение запасов произойдет по итогам пятой недели из последних шести.

Теги: #цены #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:40 23.09.2019
Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $64,48 за баррель

Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $64,48 за баррель

18:13 19.09.2019
Нефть дорожает, цена Brent поднялась выше $64,5 за баррель

Нефть дорожает, цена Brent поднялась выше $64,5 за баррель

15:06 18.09.2019
Нефть продолжает снижаться, Brent подешевела до $64,3 за баррель

Нефть продолжает снижаться, Brent подешевела до $64,3 за баррель

18:36 17.09.2019
Падение цен на нефть превышает 5%

Падение цен на нефть превышает 5%

18:52 16.09.2019
Нефть дорожает более чем на 10% на новостях из Саудовской Аравии, Brent у $67,35 за баррель

Нефть дорожает более чем на 10% на новостях из Саудовской Аравии, Brent у $67,35 за баррель

17:55 16.09.2019
Рост мировых цен повлечет увеличение цен на нефтепродукты в Украине на 1,5 грн/литр – директор "А-95"

Рост мировых цен повлечет увеличение цен на нефтепродукты в Украине на 1,5 грн/литр – директор "А-95"

15:22 16.09.2019
США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока, но будут помогать союзникам - Трамп

США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока, но будут помогать союзникам - Трамп

14:54 16.09.2019
Нефть продолжает расти из-за событий в Саудовской Аравии

Нефть продолжает расти из-за событий в Саудовской Аравии

11:12 16.09.2019
Хуситы обещали, что нефтяные объекты в Саудовской Аравии останутся целью для их атак

Хуситы обещали, что нефтяные объекты в Саудовской Аравии останутся целью для их атак

01:25 16.09.2019
Трамп разрешил открыть резервы США для стабилизации рынка нефти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Трамп разрешил открыть резервы США для стабилизации рынка нефти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке

Запасы в ПХГ Украины достигли максимума за последние 9 лет

ЕК добивается долгосрочного решения по поставкам российского газа через Украину - Шефчович

Хозсуд Киева перенес рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка на 1 октября

Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита

ПОСЛЕДНЕЕ

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке

Дальнейшее развитие рынка cashless требует привлечения налоговой – генменеджер Visa в СНГ

Милованов анонсировал старт работы советников по приватизации для ОПЗ, "Краснолиманской", ОГКХ, "Индара" и "Электротяжмаша"

Запасы в ПХГ Украины достигли максимума за последние 9 лет

ЕК добивается долгосрочного решения по поставкам российского газа через Украину - Шефчович

Хозсуд Киева перенес рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка на 1 октября

KAN Development завершил строительство ЖК Tetris Hall в центре Киева, планирует новый проект класса "элит"

Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита

Сотни тысяч туристов по всему миру столкнулись с последствиями банкротства Thomas Cook

Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес, включая декриминализацию фиктивного предпринимательства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА