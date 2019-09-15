Кабмин отказался от идеи агродотаций крупным предприятиям в 2020 году в пользу поддержки фермеров

Кабинет министров отказался от дотаций аграрным предприятиям в пользу компенсации процентов по кредитам для фермеров, чтобы обеспечить им доступ к средствам на покупку земельных участков, сообщил премьер-министр Алексей .

"Мы изменили подход в государственной поддержке агросектора. Вместо дотаций большим предприятиям мы сфокусируемся на том, чтобы, если состоится земельная реформа, компенсировать процентную ставку фермерам по кредитам, чтобы они могли позволить себе доступный ресурс и принять участие в покупке земельных участков", - сказал Гончарук в ходе пресс-брифинга в воскресенье, посвященному теме государственного бюджета на 2020 год.

Он отметил, что этого необходимы изменения в законодательство.

"Но уже в этом проекте госбюджета на 2020 год вы увидите, что поддержка больших должна перейти в поддержку фермеров", - добавил премьер-министр.

Как указала министр финансов Оксана Маркарова, на поддержку агросектора в проекте госбюджета на следующий год заложено 4,4 млрд грн.

"Ко второму чтению будет более детализировано, каким образом (будет происходить поддержка - ИФ). Но это программа для удешевления кредитов для малых фермеров", - сказала Маркарова.