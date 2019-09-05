Экономика

20:13 05.09.2019

"Baker Tilly Украина" проведет аудит "Укроборонпрома"

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"Baker Tilly Украина" проведет аудит "Укроборонпрома"

ООО "Бейкер Тилли Украина" из сети международной аудиторской компании Baker Tilly, победитела в аукционе по отбору аудитора консолидированной отчетности государственного концерна "Укроборонпром".

Согласно данным в системе "Прозорро", где в четверг прошел аукцион, изначально Baker Tilly предложило за свои услуги 29,988 млн грн, тогда как его единственный конкурент ООО "Эрнст энд Янг аудиторские услуги" – 32,5 млн грн, что соответствовало стартовой цене, а итогвая цена составила 29,336 млн грн.

"Это станет первым консолидированным аудитом концерна за всю историю его существования", - говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Госконцерн уточнил, что ранее международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях - его участниках Концерна. В частности, "Baker Tilly Украина" уже проводила независимый финансовый аудит госкомпании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт", которая является крупнейшим украинским спецэкспортером и входит в состав ГК "Укроборонпром".

В "Укроборонпроме" напомнили, что процесс поиска аудитора продолжается с 2017 года и был разблокирован летом 2019-го, когда президент Владимир Зеленский обновил состав наблюдательного совета концерна.

Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, который содействовал отбору аудитора еще будучи главой набсовета, отметил, что закупка таких услуг саботировалась предыдущим руководством госконцерна и ему пришлось лично войти в состав тендерного комитета, чтобы сдвинуть все с мертвой точки и восстановить доверие потенциальных участников.

"Мое видение - аудиторы должны начать работать в концерне до конца текущего года. Сейчас создаем для них эти условия", - прокомментировал результаты аукциона Абромавичус.

Выручка "Бейкер Тилли Украина" в 2018 году выросла на 32,9% - до 143,09 млн грн, а чистая прибыль – в 4,1 раза, до 5,77 млн грн.

Теги: #аудит #укроборонпром
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