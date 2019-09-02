Хомутынник возглавил инвестфонд Cascade

Народный депутат Верховной Рады восьмого созыва, сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник сообщил, что будет заниматься общественной деятельностью и бизнесом, а также возглавил инвестиционный фонд Cascade.

"Закончился важный этап в моей жизни в качестве политика. Далее я буду заниматься общественной деятельностью и бизнесом, … возглавлю инвестиционный фонд Cascade", - написал Хомутынник на своей странице в Facebook.

Он выразил надежду, что новая политическая команда власти использует свой молодой возраст по максимуму.