Экономика

12:20 02.09.2019

Хомутынник возглавил инвестфонд Cascade

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Хомутынник возглавил инвестфонд Cascade

Народный депутат Верховной Рады восьмого созыва, сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник сообщил, что будет заниматься общественной деятельностью и бизнесом, а также возглавил инвестиционный фонд Cascade.

"Закончился важный этап в моей жизни в качестве политика. Далее я буду заниматься общественной деятельностью и бизнесом, … возглавлю инвестиционный фонд Cascade", - написал Хомутынник на своей странице в Facebook.

Он выразил надежду, что новая политическая команда власти использует свой молодой возраст по максимуму.

Теги: #фонд #хомутынник
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