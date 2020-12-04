Экономика

18:41 04.12.2020

Хомутынник продал 19,97% нефтегазовой компании JKX Шниру

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Хомутынник продал 19,97% нефтегазовой компании JKX Шниру

Бизнесмен Виталий Хомутынник продал 19,97% акций нефтегазовой компании JKX Oil&Gas с активами в Украине и России Bridgewater Holdings Corp (Сейшельские о-ва), конечным бенефициаром которой выступает Александр Шнир, сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи в пятницу.

Шнир в конце "нулевых" возглавлял департаменты продаж и трейдинга в Альфа-Банке (Киев) и инвестиционной компании "Конкорд Капитал" (Киев), позднее работал в Финбанке (Киев).

Как сообщалось, в 2019 году JKX получила $22,21 млн чистой прибыли, что на 45,6% лучше показателя 2018 года. Повышение прибыльности связано с увеличением выручки на 9,6% – до $101,74 млн, несмотря на снижение цены на газ на 33% в Украине и расформированием резервов по налоговым спорам.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. Принадлежащая JKX "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной - на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.

Крупнейшим акционером JKX является Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций.

Теги: #jkx #продажа #акции #хомутынник
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