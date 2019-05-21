Зеленский предложил фракциям отменить "мажоритарку" и снизить проходной барьер до 3%

Президент Украины Владимир Зеленский на консультациях с главами парламентских фракций и групп предложил изменениями в избирательное законодательство отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов, сообщил сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник.

"Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько правок, внести короткий законопроект с несколькими правками. Первая правка – отменить мажоритарную систему. Вторая правка – снизить проходной барьер до 3%", - сообщил он журналистам у здания администрации президента во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" относительно изменений избирательного законодательства, которые предлагает глава государства.

По словам Хомутынника, по инициативе фракций обсуждали также уточнения норм об императивном мандате.