Экономика

19:57 10.02.2021

"Кернел" запросил у АМКУ разрешение на покупку "Каскадагро" и еще 12-ти агрокомпаний Хомутынника

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"Кернел" запросил у АМКУ разрешение на покупку "Каскадагро" и еще 12-ти агрокомпаний Хомутынника

Агрохолдинг "Кернел", один из крупнейших в Украине, может приобрести агрохолдинг "КаскадАгро" у своего миноритария, украинского бизнесмена и экс-народного депутата Виталия Хомутынника.

Соответствующую заявку Kernel Holding S.A. на получение разрешения на покупку свыше 50% в ООО "КаскадАгро" и еще 12 агрокомпаниях рассмотрит Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на заседании 11 февраля.

В начале августа 2020 года АМКУ уже выдал подобное разрешение на покупку этих компаний руководителю юридического бюро "Гарез и Партнеры", основателю сети пекарен "Волконский", инвестору (ресторанное дело, цифровые проекты, энергетика) Александру Гарезу через подконтрольную ему компанию Agartha Fund L.P. (Абу-Даби, ОАЭ).

Речь, в частности, идет о ЧСП Агрофирма "Видродження", ЧП "Сосницкие Аграрные Инвестиции", ЧП "Червонянские Аграрные Инвестиции", СООО "Нива", ООО "Красноколядинское", ООО "Агродмитриевское", ООО "Украина", ЧП "Коропские Аграрные Инвестиции" " (все - Черниговская обл.) и ООО "Агро-Полис", ЧП "Червонослободское-2", ЧП "Засулля-5", ЧСП "Агросвит" (все – Сумская обл.).

Согласно Единому госреестру юридических и физических лиц, конечным бенефициаром всех агропредприятий является Хомутынник преимущественно через кипрскую Cacique Limited.

Из этой группы компаний семь ("Червонослобидское-2", "Засулье-5", "Агросвит", "Коропские аграрные иневстиции", "Червонянские аграрные инвестиции", "Сосницкие аграрные инвестиции" и "Нива") уже принадлежали "Кернел" после покупки им летом 2017 года агрохолдинга "Украинские аграрные инвестиции", однако осенью того же года Хомутынник получил право на их покупку у "Кернела" и затем реализовал его.

В соответствии с информацией на сайте Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва) Хомутынника агрохолдинг "КаскадАгро" имеет земельный банк 43 тыс. га, два элеватора общей мощностью единовременного хранения 105 тыс. тонн и две фермы.

Cascade Investment Fund в октябре 2015 года приобрел 5% акций "Кернел", а к концу 2017 года увеличил свой пакет до 6,59%.

Теги: #кернел #хомутынник #покупка
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