Экс-нардеп Хомутынник вложился в производителя синтетического мяса Beyond Meat

Фонд Cascade Investment Fund украинского бизнесмена, экс-народного депутата Виталия Хомутынника купил акции американского производителя синтетического мяса Beyond Meat 4 месяца назад во время проведения компанией IPO, и с тех пор стоимость компании выросла в 10 раз.

"Искусственное мясо - тренд последних лет в мире. Мои аналитики поверили в этот тренд и идею", – написал Хомутынник на своей странице в Facebook.

Он проиллюстрировал сообщение фотографией с другом - итальянским предпринимателем Томмасо Чиабра, который вместе с пилотом "Формула-1" Льюисом Хэмилтоном (Lewis Hamilton) и владельцем ночных клубов Cirque le Soir Раяном Бишти (Ryan Bishti) на днях открыли в Лондоне первое в Европе заведение из будущей сети Neat Burger, меню которого полностью основано на блюдах из растительных продуктов.

Хомутынник указал, что сейчас капитализация Beyond Meat находится в районе $10 млрд при обороте всего лишь $150 млн, однако не уточнил сумму своих вложений в компанию.

Согласно информации на сайте Beyond Meat, в настоящее время стоимость ее акций составляет $163,15 за штуку, тогда как IPO в начале мая прошло по цене $25, и благодаря его проведению компания привлекла $240,63 млн.

Выручка Beyond Meat во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,9 раза – до $67,25 млн, а чистый убыток – на 27,7%, до $9,44 млн.

Хомутынник впервые стал народным депутатом в 2002 году, после чего неоднократно переизбирался. Летом этого года баллотировался на внеочеоредных выборах в Верховную Раду по списку "Оппозиционного блока" под №11, однако партия не прошла проходной барьер. По итогам выборов Хомутынник сообщил о завершении важного этап в его жизни в качестве политика. "Далее я буду заниматься общественной деятельностью и бизнесом, с сегодняшнего дня возглавлю инвестиционный фонд Cascade", – написал он 30 августа этого года.