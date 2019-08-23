Экономика

15:39 23.08.2019

Hasbro купит владельца «Свинки Пеппы»

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Hasbro купит владельца «Свинки Пеппы»

Hasbro купит за $4 млрд канадскую Entertainment One Ltd, которой принадлежат права на мультсериал «Свинка Пеппа», сообщила Hasbro в официальном релизе в пятницу.

Сделка должна быть закрыта в четвертом квартале текущего года. Цена на 31% выше средневзвешенной за последний месяц, £5,60 будет стоить каждая акция за каждую обыкновенную акцию. Согласно сообщению, покупка Entertainment One укрепит позиции Hasbro как ведущей компании по производству игрушек и развлечений и дополнит ее активы мировыми брендами, ориентированными на дошкольную аудиторию.

Теги: #свинка_пеппа
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