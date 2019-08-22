Суд оставил в силе низкие тарифы "Укрэнерго" для заводов Коломойского

Шестой апелляционный административный суд отклонил жалобу НКРЭКУ на определение по обеспечению иска в части приостановки действия постановлений регулятора №954 и №955, которыми установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго", сообщает госпредприятие "Гарантированный покупатель".

В "ГарПо" напоминают, что Окружной админсуд Киева 1 августа 2019 года приостановил действие высоких тарифов "Укрэнерго" (постановления №954 и №955) для шести заводов Игоря Коломойского.